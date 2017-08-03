Вместо учебы в профлицее – тюремная камера СИЗО. Несколько дней назад 17-летний мозырянин попался на сбыте гашиша

Клубок отношений юного драгдилера и его «клиента» удалось распутать мозырским оперативникам наркоконтроля. В конце июля они с поличным задержали 16-летнего подростка. Парень сбывал весьма специфический товар – психотроп из конопли. Или, проще говоря, гашиш. Пока продолжается следствие, эксперты устанавливают все детали преступления. Вопросов много: откуда у молодого мозырянин гашиш? Пытался ли он еще кому-нибудь продавать дурманящее разум вещество? Если да, то как часто? Интересна для следователей и личность задержанного. В сентябре 16-летний мозырянин мог бы сесть за парту профессионально-технического колледжа. Как и его ровесник, попавшийся месяц назад за аналогичное преступление. Но оба подростка выбрали другой жизненный путь. И, не смотря на юный возраст, отвечать им придется, как взрослым. Если обвинение будет доказано в суде, из мест лишения свободы парни выйдут лет через пять. Их одноклассники как раз успеют закончить университет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ