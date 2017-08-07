В воскресенье 7-летний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой

Выходные не обошлись и без печальных происшествий. Вечером в воскресенье 7-летний житель Мозыря выпал из окна вместе с москитной сеткой. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу.

Инцидент в одной из многоэтажек на улице Нефтестроителей произошел вечером в воскресенье. Очевидцы говорят, события пролетели за считанные секунды. В прямом и переносном смыслах.

7-летний мальчик был дома с мамой. Она отвлеклась на несколько минут. Москитная сетка — единственная преграда на пути из окна. И вот уже малыш вместе с ней сорвался вниз с пятого этажа.

Чередой подобных случаев белорусам запомнилось лето прошлого года. Тревожные вести приходили из Гродно, Витебска, Лоева, Минска: с балконов и окон падали маленькие дети. После падений с большой высоты они получали тяжелейшие травмы, часто — несовместимые с жизнью. У происшествий было два общих фактора – злополучные москитные сетки и близкие родственники, которые на несколько минут потеряли бдительность. Прохладное лето-2017 вектор детских травм сметило в другую сторону. Но не уменьшило их количество.

Жара и падения малышей из открытых окон – уже практически синонимы. В зоне риска, как правило, дети от года до семи лет. Это время активного познания мира. В печальной статистике летних каникул – также многочисленные бытовые и уличные травмы.

За жизнь мальчика продолжают бороться врачи. Маленький мозырянин до сих пор находится в реанимационном отделении. Стоит надеяться, исход этой истории все же будет благополучным. И она станет поучительным уроком для всех. Визуально кажется, москитная сетка дает гарантию безопасности открытого окна. Но это — опасная иллюзия не только детей, но и родителей. И полагаться на сетку в качестве защиты категорически нельзя. Чтобы ваш ребенок не стал жертвой падения, а жаркий вечер – не превратился в кошмар.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ