В развлекательном клубе «СИТИ-ЦЕНТР» произошла кража денег из дамской сумочки

На видео заметно, как девушка, не смотря на энергичный танец, приметила одиноко стоящую сумочку и ногой мастерски откинула ее в сторону. Спустя некоторое время сумочка обнаружилась уже в другом месте и без 75 рублей. Произошло это в ночь на 23 июля. Теперь милиция разыскивает свидетелей преступления, а так же тех, кто, возможно, узнал танцующую девушку. Контактные телефоны 8-029-734-34-64, 8-029-750-09-59.