В Мозырском районе завершена уборочная кампания

Хозяйства Мозырского района уборочную кампанию завершили на несколько дней раньше запланированного срока. К окончанию жатвы наши хлеборобы подошли с хорошими показателями: вес всего каравая составил 31,5 тысячу тонн зерна. Средняя урожайность — 31,3 центнера с гектара. В лидерах уборочной-2017 КСУП «Совхоз-комбинат «Заря», РСУП «Экспериментальная база «Криничная», ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция», КСУП «Козенки-Агро» и КСУП «Слободское имени Ленина». Десять экипажей комбайнеров района вошли в число «тысячников». В закромах уже находится и зерно, выращенное на полях Наровлянского района. Здесь намолот составил 12 328 тонн. В Гомельской области хозяйства, которые завершили жатву, направили технику отстающим соседям. Благодаря такой взаимовыручке, в регионе рассчитывают убрать зерновые в срок и не допустить потери урожая.