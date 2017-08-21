В Мозырском районе в результате ДТП серьезно пострадал пешеход

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал 62-летний мозырянин, произошло 18 августа поздним вечером на неосвященном участке дороги в направлении поселка Криничный. Молодой человек, который был за рулем Ауди, не заметил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда мужчина получил перелом черепа. В крайне тяжелом состоянии он находится в реанимации.

По факту ДТП следователи проводят проверку. На данный момент известно, водитель был трезв. У пешехода взяты анализы на наличие в крови алкоголя. Уже можно говорить о том, что превышения скорости не было.