В Мозыре проходят масштабные учения по отработке действий в случае ЧС

На протяжении трех дней в Мозырском районе проходит комплексная проверка готовности экстренных служб, предприятий и организаций ко всякого рода ЧС. Это крупномасштабные учения по гражданской обороне. Одна из ситуаций – взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме.

Так и не построенная детская больница стала идеальным местом отработки действий в масштабной чрезвычайной ситуации. Условная вводная – взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Под завалами люди. Спустя минуты после сообщения о трагедии пребывают первые машины экстренных служб. Медики, спасатели, милиционеры, газовщики. Действуют слаженно и оперативно. Место ЧП оцеплено. Вход только профессионалам. Секунды, чтобы оценить ситуацию и приступить к активным действиям. Медлить нельзя, время – это человеческие жизни. По легенде один из подъездов полностью обрушился. 20 жильцов эвакуировались самостоятельно, 4 человека оказались заблокированы. Пострадавших обнаружили во время разведки, в том числе и благодаря минуте тишины. Это, когда люди и техника замолкают, чтобы услышать голоса и стоны тех, кому нужна помощь. Чтобы извлечь их из-под завалов необходимо укрепить осыпавшиеся конструкции, а уже после приступать к спасению. Без привлечения инженерной техники это невозможно. С помощью крана начинается разбор конструкций. Один за одним на свободе оказываются все, кто был заблокирован. По легенде учений, один погиб, трех выживших спасатели передали санитарным дружинам, а те, в свою очередь медикам. Ликвидация последствий от чрезвычайной ситуации – это четкая хронология и выверенный алгоритм действий, у каждого свою функция. Параллельно со спасательной операцией решается и множество других вопросов. Поэтому на место ЧП выезжают связисты, специалисты электросетей, экологи и многие – многие другие. Ведь не только спасают, но и продумывают, что делать дальше. Накормить и разместить жильцов обрушившегося дома, рассмотреть все варианты, где они впоследствии будут жить. Взрыв бытового газа –

это всего лишь одна из ЧС, которое проводится в рамках масштабных учений по гражданской обороне. На этом же участке сотрудники МЧС и лесхоза отработали слаженность действий в случае лесных пожаров. По сравнения с прошлыми горячими годами, в 2017 ситуация в этом плане стабильная.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер, ТКМ.