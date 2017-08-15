В Мозыре на улице Гагарина произошло лобовое столкновение микроавтобуса и машины службы такси

На улице Гагарина лоб в лоб столкнулись два автомобиля: микроавтобус, груженный сельхозпродукцией, и машина службы такси. В обоих транспортных средствам находились только водители. Таксист, который был за рулем Kia, внезапно выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с Ford. По словам водителя такси, во время движения он отвлекся, в результате чего и произошла авария. К счастью, люди не пострадали, а вот оба транспортных средства нуждаются в ремонте.