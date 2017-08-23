Акцию «В центре внимания – дети!» провели мозырские спасатели в одном из домов торговли. Ее участники проверили свои знания по безопасному поведению, а также получили тематические подарки и порцию хорошего настроения. Со взрослыми – беседы серьезные, с детьми – через игры и викторины. В такой форме ребята лучше усваивают материал. Мамы и папы, учителя и воспитатели, сотрудники МЧС. Профилактика безопасного поведения должна проводиться с разных сторон и постоянно.

Памятки, брошюры, расписания уроков. На всех тематических подарках от МЧС указан жизненно важный номер службы спасения. Акция «В центре внимания – дети», можно сказать, бессрочная. Уже буквально с первых дней учебного года сотрудники МЧС снова отправятся в школы и детские сады.