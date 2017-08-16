Уголовная ответственность за нарушение правил охоты

Во время рейда в Хойникском районе были задержаны двое местных жителей, которые на мотоцикле и с заряженными ружьями колесили по лесным тропам в ожидании появления дичи. По официальным правилам такого рода охота запрещена, даже с точки зрения собственной безопасности. Не раз были несчастные случаи с летальным исходом. К тому же пойманные и растерянные мужчины путались в своих показаниях, пытаясь уйти от ответственности.

Транспортное средство, оружие и разнокалиберные патроны изъяты. Сейчас это вещественные доказательства. Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.