Уборочная кампания-2017 завершена

Аграрии Мозырщины уложились в сроки. 20 августа – это день, когда намолоченное зерно должно было сдано в амбары. Жатву зерновых колосовых культур в нашем районе закончили на несколько дней раньше. Вес общего каравая — почти 32 тысячи тонн. Это на 247 тонн больше, чем в прошлом году.

Впрочем, в последние дни уборочной погода сполна компенсировала стартовые потери. Чтобы каравай не потерял в своем весе, работали хлеборобы в очень активном темпе.

В лидерах по урожайности – «Совхоз-комбинат «Заря». На этом же предприятии работает самое большое в районе количество «тысячников».

Пять экипажей комбайнеров сегодня помогают с уборкой отстающим хозяйствам Петриковского района. Еще 14 – отправились к соседям в Ельск. На Мозырщине завершается также уборка соломы. И большинство хозяйств приступило к севу рапса. Совсем скоро на зерно начнут убирать кукурузу. А это значит, что труженики полей останутся главными ньюсмейкерами еще, как минимум, несколько недель.