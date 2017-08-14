Творческая семья строителей

Среди сотрудников «Мозырьпромстроя» есть те, кто в профессиональный праздник обменивается по-настоящему эксклюзивными подарками. Семью Аллы Орловой и Алексея Дорнякова связывают работа на одном строительном предприятии и общее увлечение творчеством.

В тихой деревне Раевские, недалеко от Мозыря расположилась уникальная мастерская. В ней творит, а если быть точнее – гнет, варит и вытачивает, — рабочий «Мозырьпромстроя» Алексей Дорняков. Практически всю жизнь он отдал работе в сфере строительства. А несколько лет назад открыл в себе новый талант. И вплотную занялся художественной ковкой.

Алексей Владимирович с легкостью может превратить самые обычные вещи в дизайнерские предметы интерьера. Сплошь и рядом на его участке — выкованные произведения искусства. Уже в воротах гости обратят внимание на почтовый ящик с красивыми завитками. На месте старой колонки теперь – стильный домик из камня и металла. А вот эта скамья может украсить двор любой усадьбы.

Не отстает от супруга и Алла Орлова. Ее рабочие будни проходят в кабинетах «Мозырьпромстроя» и связаны с документами. Год назад специалист службы главного механика в бумажную рутину внесла креатив и разнообразие. И занялась поделками хэнд-мэйд. Первые шаги в творчестве делала накануне свадьбы сына. И первые работы посвятила именно молодоженам.