Требуются строители

Мозырские строительные организации остро нуждаются в специалистах. Требуются каменщики, бетонщики, монтажники. Строительный рынок после некоторого затишья ожил, начато возведение крупных объектов. Ярмарка вакансий дает возможность нанимателям лично встретиться с соискателями работы.

Специальное образование, отсутствие вредных привычек, мешающих работе, ответственность и порядочность. Требования к кандидатам стандартные. Наличие опыта – весомое преимущество.

В Управлении по труду, занятости и соцзащите населения отмечают положительную тенденцию. Сейчас количество вакансий на порядок превышает число официальных безработных. Причем, помимо строительных специальностей, на бирже есть вакансии актеров, акробатов, хореографов, продавцов и даже директоров.