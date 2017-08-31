«Сухой закон». 1 сентября будет ограничена продажа спиртных напитков

В пятницу, 1 сентября, мозырские магазины ограничат продажу алкогольных напитков. Профилактические меры предприняты в связи с праздником первого школьного звонка.

«Сухой закон» в Мозыре традиционно объявляют в последних числах мая, когда звенит последний школьный звонок. И в июне, во время проведения выпускных вечеров. Нововведение этого учебного года – ограничение продажи алкоголя в мозырских магазинах 1 сентября. Такое решение принято районным исполнительным комитетом. Продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива будет ограничена с восьми часов утра 1 сентября до восьми утра 2 сентября. Исключение из общего правила распространится лишь на реализацию алкогольных напитков на объектах общепита в розлив при проведении в указанные даты ритуальных обрядов, свадебных или юбилейных торжеств.