Собери портфель первокласснику

Вместо денежной помощи – всевозможные школьные принадлежности. В этом году Мозырский райжилкомхоз отправляет в первый класс 66 малышей своих сотрудников. В этом году мероприятие состоялось в рамках акции «Профсоюзы детям».

Родителям – сэкономили время и деньги, детям устроили красивый праздник. Таким образом, профсоюзные взносы вернулись в самое подходящее время, время отпусков и больших трат.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов