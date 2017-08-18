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Рубрика: Новости

Собери портфель первокласснику

18 августа 2017, 12:58

Вместо денежной помощи – всевозможные школьные принадлежности. В этом году Мозырский райжилкомхоз отправляет в первый класс 66 малышей своих сотрудников. В этом году мероприятие состоялось в рамках акции «Профсоюзы детям».
Родителям – сэкономили время и деньги, детям устроили красивый праздник. Таким образом, профсоюзные взносы вернулись в самое подходящее время, время отпусков и больших трат.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов

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