Смертельный коктейль из алкоголя и купания

Тревожный звонок мозырским спасателям поступил 18 августа в половине третьего дня. На одном из популярных мест отдыха – водоеме за городским мостом— утонул гость из соседнего города Калинковичи. 26-летний мужчина отдыхал с двумя товарищами и девушкой. Очевидцы рассказали, разгоряченная алкоголем компания вела себя шумно. Молодые люди долго плавали и часто ныряли. Одно из таких погружений стало смертельным.

Тело погибшего водолазы достали с глубины в несколько метров. Это уже шестой случай утопления на Мозырщине в этом сезоне. И второй – с участием жителей Калинковичей. Практически каждое трагическое происшествие связано со спиртным. По прогнозам синоптиков, лето еще порадует нас теплой погодой. И спасатели не устают напоминать: отправляясь на отдых, оставьте дома беспечность!