Служба отлова = живодеры? Очередное убийство чипованной собаки

За свою короткую собачью жизнь эта дворняжка видела мало человеческой доброты. Жила за гаражами во втором районе, ее периодически подкармливали, периодически пинали. Но и в собачьей жизни случаются чудеса. Одна добрая женщина пса отвезла в приют. Собаку обработали, простерилизовали, прочиповали. Казалось бы, красная метка в ухе – своеобразный гарант, который призван защитить. Пес не домашний, но вроде как и не бездомный. Есть покровитель. Но… на практике оказывается, все далеко не так.

Убийство животного произошло около забора детского сада. Малыши видели собаку в предсмертных конвульсиях.

Наталья решила – убийство собаки просто так не оставит. В РОВД написала заявление, пока ответа нет, звонила и в коммунальник, там не отрицают – бригада по отлову работала в этом районе. Обещали разобраться. Только вот на следующий день точно также в этом районе умирала кошка.

Сегодня животное на передержке. Выживет или нет? Может бедолаге и повезет. Ведь говорят, что у кота семь жизней. А вот совесть человеческая, сострадание и милосердие – товар штучный.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ