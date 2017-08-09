Склонение к потреблению наркотических средств

Нестандартное уголовное дело возбуждено Мозырским районным отделом Следственного комитета. Местного жителя к ответственности привлекли за склонение к употреблению наркотиков. Подробности – далее в сюжете.

35-летнего мозырянина правоохранители задержали несколько недель назад. Ранее неоднократно судимый, а ныне безработный мужчина сначала в своей квартире, а потом в пустующих заброшенных домах варил и употреблял особо опасный наркотик – опий. В ходе следствия на свет вышли новые детали: наркоман со стажем успел приобщить к дурному занятию собственную сожительницу и некоторых знакомых.

За любым преступлением должно следовать справедливое наказание. А значит, к уже имеющимся эпизодам уголовного дела добавилась статья 331- «Склонение к потреблению наркотических веществ».

К ответственности по данной статье правоохранители начали привлекать относительно недавно. Пока подобных уголовных дел в практике мозырских следователей – единицы. Но работу в этом направлении они обещают продолжить.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ