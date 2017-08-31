Школы готовы к встрече учеников

Летние каникулы закончились. Завтра первый звонок возвестит о начале нового учебного года. Во второй школе с нетерпением ждут своих учеников. Все лето здесь шли ремонты. Как преобразилось учреждение образование? Об этом в нашем следующем сюжете.

Школа № 2 – одно из старейших учреждений образования Мозыря – вскоре будет отмечать свое 55-летие. А по внешнему виду и не скажешь. К началу нового учебного года школа навела марафет, причем преобразилась не только внешне, но и омолодилась изнутри. В классах и в коридорах провели косметические ремонты, заменили часть окон на современные из ПВХ, повесили радужные жалюзи, глобальные ремонты провели в санузлах. В общем, школа при полном параде готова встречать своих учеников. На все эти позитивные преобразования ушло 20 тысяч белорусских рублей. Часть средств были выделены из бюджета, часть заработали самостоятельно благодаря внеклассной деятельности, материально поддержали и шефствующие предприятия, большой вклад также внесли родители. Администрация школы и родители. Такой тендем приносит свои плоды. Два года назад во второй школе был создан попечительский совет. В него входят представители от каждого класса. Родительская инициатива только приветствуется.

Питание, ремонты, организация внутришкольных мероприятий. Мамы и папы участвуют в решении практически всех вопросов, причем не только глобальных. К примеру, благодаря неравнодушным родителям дети из семей с низким уровнем доходов получили подарки к новому году.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.