Школьный базар

До Дня знаний осталось ровно две недели. А, значит, наступает пора самого активного школьного шоппинга. Рюкзаки и сумки, тетради и альбомы, костюмы и модные туфли. Расширенная продажа товаров к 1-му сентября будет организована на площади Ленина в субботу, 19 августа. Предприятия и организации торговли Мозырского и Калинковичского районов готовят для покупателей самые выгодные предложения по соотношению цены и качества. Школьную форму и обувь можно будет приобрести как для младшеклассников, так и для учеников среднего и старшего звена. Тетради, учебные пособия и разные канцелярские принадлежности в широком ассортименте. Откроется ярмарка в 11.00