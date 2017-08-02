Школьные подарки на веселом празднике центра социального обслуживания населения

Праздник для своих подопечных сегодня организовали в Мозырском территориальном центре социального обслуживания населения. Мероприятие приурочили к наступающему новому учебному году.

Август – время «школьных» акций. Клич о сборе канцтоваров, одежды и обуви для школьников и других необходимых предметов бросают социальные центры и благотворительные организации. Мозырский Территориальный центр соцобслуживания населения – не исключение. Организация стремится максимально помочь своим подопечным и активно помогает «собирать школьные портфели».

Помощь в сборе школьных подарков соццентру оказали банкиры и неравнодушные спонсоры. К их вручению подошли креативно – и организовали для детей яркий и веселый праздник. Внимание уделили каждого юному гостю.

Шоу мыльных пузырей и музыкальные номера заняли достойную нишу в развлекательной части праздника. Место нашлось и для профилактики: свои акции провели представители МЧС, ОСВОДа и Красного Креста. И озорные непоседы, и самые скромные ребята получили подарки в беспроигрышной лотерее. А финальный аккорд поставил кинотеатра «Мир», пригласив всех на бесплатный мультфильм.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ