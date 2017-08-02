Праздник для своих подопечных сегодня организовали в Мозырском территориальном центре социального обслуживания населения. Мероприятие приурочили к наступающему новому учебному году.
Август – время «школьных» акций. Клич о сборе канцтоваров, одежды и обуви для школьников и других необходимых предметов бросают социальные центры и благотворительные организации. Мозырский Территориальный центр соцобслуживания населения – не исключение. Организация стремится максимально помочь своим подопечным и активно помогает «собирать школьные портфели».
Помощь в сборе школьных подарков соццентру оказали банкиры и неравнодушные спонсоры. К их вручению подошли креативно – и организовали для детей яркий и веселый праздник. Внимание уделили каждого юному гостю.
Шоу мыльных пузырей и музыкальные номера заняли достойную нишу в развлекательной части праздника. Место нашлось и для профилактики: свои акции провели представители МЧС, ОСВОДа и Красного Креста. И озорные непоседы, и самые скромные ребята получили подарки в беспроигрышной лотерее. А финальный аккорд поставил кинотеатра «Мир», пригласив всех на бесплатный мультфильм.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Школьные подарки на веселом празднике центра социального обслуживания населения
Праздник для своих подопечных сегодня организовали в Мозырском территориальном центре социального обслуживания населения. Мероприятие приурочили к наступающему новому учебному году.