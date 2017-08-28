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Рубрика: Cпорт

Шесть медалей белорусских гребцов и рекорд Ольги Худенко

28 августа 2017, 18:00

Блестяще выступили мозырские мастера весла на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в чешском городе Рачице. В составе Национальной команды Республики Беларусь, на счету которой две золотые и четыре бронзовые медали, наши земляки, завоевали одну золотую и две бронзовые награды, то есть, обеспечили половину результата отечественной гребли на планетарном форуме.

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