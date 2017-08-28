Шесть медалей белорусских гребцов и рекорд Ольги Худенко

Блестяще выступили мозырские мастера весла на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в чешском городе Рачице. В составе Национальной команды Республики Беларусь, на счету которой две золотые и четыре бронзовые медали, наши земляки, завоевали одну золотую и две бронзовые награды, то есть, обеспечили половину результата отечественной гребли на планетарном форуме.