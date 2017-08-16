Телеканал Мозырь

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Рубрика: Cпорт

СДЮШОР «Жемчужина Полесья» на Спартакиаде Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ

16 августа 2017, 17:27

Спартакиада Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, среди юношей и девушек «не старше 2002 года рождения», стала одним из ярчайших летних турниров с участием мозырских спортсменов. Мы уже рассказывали о выступлении и победе на этой регате СДЮШОР ФПБ, сейчас, речь о достижениях СДЮШОР Мозырского НПЗ «Жемчужина Полесья», чьи гребцы тоже завоёвывали медали Спартакиады и поднимались на пьедестал почёта.

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