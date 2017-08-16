Спартакиада Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, среди юношей и девушек «не старше 2002 года рождения», стала одним из ярчайших летних турниров с участием мозырских спортсменов. Мы уже рассказывали о выступлении и победе на этой регате СДЮШОР ФПБ, сейчас, речь о достижениях СДЮШОР Мозырского НПЗ «Жемчужина Полесья», чьи гребцы тоже завоёвывали медали Спартакиады и поднимались на пьедестал почёта.comments powered by HyperComments
Рубрика: Cпорт
СДЮШОР «Жемчужина Полесья» на Спартакиаде Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
16 августа 2017, 17:27