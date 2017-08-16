Самые быстрые, сильные и выносливые

В конце августа на базе Калинковичей пройдут масштабные гонки с препятствиями. Регистрация спортсменов на соревнование под названием «ZONE RACE» продлится до 21 августа.

Впервые гонки с препятствиями прошли в Калинковичах в начале этого лета. И не остались без внимания наших жителей. Среди участников забега через шестикилометровую трассу международного уровня были замечены активные и энергичные мозыряне. В большинстве своем, работники нефтеперерабатывающего завода. Организаторами проекта «ZONE RACE» выступают Белорусская федерация гонок с препятствиями, а также отдел образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома. Поддержку оказывает Калинковичский молочный комбинат. Трасса соревнования, которое пройдет 27 августа, проложена в Калинковичах вокруг озера по территории городского парка и лесному массиву за центральной районной больницей. Ее схему накануне второй гонки можно будет найти на сайте федерации. Как и в первый раз, участникам «ZONE RACE» предстоит столкнуться с серьезными препятствиями: переносить мешки и бревна, перелазить под колючей проволокой, идти вброд по озеру, перетягивать и кантовать огромное колесо.

Войти в список желающих бороться за выживание можно в личном и командном зачетах. При этом состав команды должен насчитывать не менее четырех человек, одна из них – девушка. Победители в личном зачете получат приз 250 рублей, команда -400 рублей.