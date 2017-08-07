Рейд правоохранителей на сельхозпредприятия

Правоохранители проводят активную работу по выявлению преступлений и правонарушений в сфере агропромышленного комплекса. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа.

На машинном дворе экс-базы «Криничный» гостей в погонах встречает главный инженер предприятия. На балансе этого сельхозпредприятия больше двух десятков комбайнов, которые убирают зерно, початки и кормовые культуры. В жаркую пору уборочной половина из них находится на полях с утра и до позднего вечера.

Состояние оставшейся техники, санитарные условия для рабочих и сохранность товарно-материальных ценностей проверили члены мобильной группы. Представители прокуратуры, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, ГАИ и санстанции заглянули в каждое помещение машинного двора. Главная цель рейдового мероприятия — профилактика и пресечение фактов хищения имущества, обеспечение правопорядка и дисциплины в трудовых коллективах сельхозпредприятий.

Положительные результаты работы фиксируют с помощью фото- и видеотехники. Таким же образом, в случае необходимости, запечатлеют и выявленные нарушения. А действиям виновных дадут правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ