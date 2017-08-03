Размыло дорогу. Коммунальные службы устраняют последствия ливня

Разрушительные последствия непогоды. Ливни и грозы значительно прибавили работы коммунальным службам. В некоторых районах Мозыря до сих пор ведутся работы по устранению «провалов» дорожной сети. На месте, где асфальт ушел под землю, побывала наша съемочная группа.

Пешеходную дорогу за драмтеатром нельзя назвать оживленной, но именно здесь чаще всего пролегает путь жителей улицы Доватора. Проблемой для них на этой неделе стал масштабный след субботнего ливня.

На месте асфальтированного участка зияет провал, глубиною больше человеческого роста. Чтобы не упасть в яму, пешеходам пришлось соблюдать меры предосторожности и очень аккуратно обходить поврежденную территорию. В Мозырском райжилкомхозе «починить» дорогу обещают в кратчайшие сроки.

Устоять перед неустойчивой погодой в Мозыре не смогли еще несколько овражных зон. Говорят, капля воды камень точит. Реальность показывает, вода еще уничтожает пешеходные и подъездные пути. Сегодня работы по укреплению мест размывов ведутся в Новиках, на станции Мозырь и в 3-м микрорайоне. Чтобы устранить последствия ливневых дождей, задействованы десятки человек, спецтехника и тонны песка и щебня. За субботу на Мозырь вылилось 67% месячной нормы осадков или 63 мм, как формулируют специалисты. В простом переводе – это 63 литра воды на один квадратный метр. Бурные потоки воды спровоцировали еще одну проблему – песок и камни на проезжей части некоторых улиц. Основной причиной подобных ситуаций специалисты называют природный рельеф. Тот самый, благодаря которому Мозырь называют белорусской Швейцарией. Только вот коммунальникам пока некогда восхищаться летними красотами. К концу недели они планируют восстановить все образовавшиеся провалы. И хорошо, если погода вновь не преподнесет грозовых сюрпризов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ