Разбила «БМВ» бутылкой

Стеклянная бутылка, как орудие злостного преступления. Жительница Мозыря попала под уголовную ответственность за повреждение чужого автомобиля. Что это? Нелепая случайность или продуманная месть? Узнаете из следующего сюжета.

Как семейная ссора может привести к большим неприятностям. Ночной скандал в многоэтажке на бульваре Юности закончился вызовом милиции. Правда, в качестве пострадавшего выступил не член семьи, а владелец припаркованной под окнами «БМВ». На крышу дорогостоящей машины приземлилась стеклянная бутылка из-под водки, выброшенная из окна нетрезвой мозырянкой.

За бросок из окна женщина попала под уголовную ответственность. Законодательство подобные действия трактует, как «хулиганство». К слову, алкогольное опьянение является обстоятельством, отягчающим вину. Смягчить меру наказания в этом случае сможет полное раскаяние подозреваемой. И факт возмещения ущерба. Ремонт своего «БМВ» хозяин оценил в 600 рублей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ