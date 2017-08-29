Профсоюзный слет нефтепереработчиков

Мотивы русских народных сказок в минувшие выходные вспоминали представители Белхимпрофсоюза Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Очередной корпоративный слет собрал семь ярких команд. Это мероприятие смело можно назвать «визитной карточкой» нефтепереработчиков. Ежегодно на выездной творческий тренинг собираются команды, называющие себя «цеховыми семьями». Здесь объединяются операторы и артисты, экономисты, спортсмены и работники кулинарного фронта. Активными участниками слета становятся и заводские пенсионеры.

Главная задача организаторов – воспитать командный дух. Ведь именно объединившись, заводчане лучше справляются с поставленными целями.