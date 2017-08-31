Приходите на праздник!

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Мозыре традиционно отметят праздничными гуляниями. Эпицентр событий – площадка бульвара Юности за Дворцом культуры МНПЗ.

Город нефтяников, а так по праву можно назвать Мозырь, профессиональный праздник работников нефтяной, газовой и топливной промышленности празднует всегда масштабно. Праздник микрорайона «Молодежный» на площадке бульвара Юности за ДК МНПЗ стартует в субботу, 2 сентября, с 14.00. В программе – выставки-продажи изделий народного творчества и работа творческих мастерских, детская концертная программа и показательные спортивные выступления, игры, состязания. В 17.00 на специально установленной сцене будут чествовать передовиков производства. Работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода, их семьи и друзей поздравит Государственный национальный академический оркестр под управлением Михаила Финберга. Главными действующими лицами вечернего концерта станут ельский ансамбль «Серебряный мост», творческие коллективы ДК МНПЗ, популярные артисты белорусской эстрады. Завершится празднование молодежной шоу-программой при участии ведущего Сергея Михалевича и модного ди-джея.