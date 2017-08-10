Приемка учреждений образования

В Мозырском районе стартовала приемка учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного спортивного образования к новому учебному году. Комплексную проверку проводят две межведомственные комиссии.

Летние каникулы стремительно подходят к финишу, и в учреждениях образования готовятся принимать детей. Эти летом ремонтные работы – крупного масштаба и не очень – провели во всех школах и детсадах Мозырского района. Их готовность сегодня проверяют две межведомственные комиссии.

За три дня проверяющие посетят все 34 школы, 41 детский сад и 3 спортивные школы района. В некоторых из них руководителям пришлось решать серьезные вопросы. Ремонт кровли, замена полового покрытия и аварийных окон, капитальный ремонт уличных веранд, обновление санузлов. Наряду с этим красили стены, меняли парты, подбирали яркие краски для интерьера учебных классов и спален. Финансовую поддержку традиционно оказывает районный бюджет и родители. Помощь приходит и от спонсоров – предприятия «Западтранснефтепродукт», нефтеперерабатывающего и сользавода, известного мецената Воскана Чобоняна и других неравнодушных .

Родительскую поддержку при подготовке к учебному году ощущают не только в денежном плане. В свободное от работы время мамы и папы вместе с работниками школ и детсадов делали косметические ремонты в кабинетах. Не секрет, что большинство работ выполняются хозспособом. Еще одна тенденция последних лет – качество при планировании и проведении ремонтов.

В 11-й школе полностью обновлен пищеблок. Младшеклассников 9-й школы в сентябре встретят в капитально отремонтированном вестибюле – с новыми окнами, плиткой, умывальниками. Старшеклассники, несомненно, получат удовольствие от занятий в классе общей физической подготовки, где их ждут новенькие тренажеры. В некоторых школах появятся камеры видеонаблюдения. Чтобы рассказать о каждом учреждении района, не хватит и целого выпуска новостей. Но каждому участнику подготовительного процесса сегодня есть, чем гордиться. Общие итоги педагоги подведут в конце августа на аппаратном совещании в райисполкоме.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь»