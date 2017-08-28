Православные верующие сегодня празднуют Успение Пресвятой Богородицы

После двухнедельного Успенского поста 28 августа православные христиане празднуют один из двенадцати самых больших праздников церковного года – Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще называют Первая Пречистая.

По церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, собрались в Иерусалим, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. Само слово «успение» и означает «сон». А праздник Успение Пресвятой Богородицы напоминает нам, что после того, как Христос был распят на кресте и взял на себя наши грехи, нет больше смерти, поэтому Богородица не умирает, а засыпает, переходя в вечность. Колокольный звон и множество верующих. В главном храме Мозыря Свято-Михайловском кафедральном соборе по случаю праздника прошла божественная литургия.

Успение Пресвятой Богородицы всегда сопровождался народными приметами, которые передавали из поколения в поколение. Так, люди говорили, что в этот день засыпает солнце, но больше всего в этот день обращали внимание на погоду. Если по приметам на Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа, тепло, то бабье лето осенью будет холодным, а вот дождливая погода, а именно такая наблюдалась сегодня, прогнозирует сухую осень. Если на небе появилась радуга, то по приметам осень обещает быть теплой. А вот если можно увидеть много паутины, то грядущая зима выдастся морозной и малоснежной.