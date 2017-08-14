Православные верующие отпраздновали Медовый Первый Спас

Десятки верующих собрались сегодня в главном мозырском храме, чтобы вместе помолиться и освятить мед, мак и воду. Медовым Спас назван в честь того, что в это время пасечники собирали последний в этом году урожай меда. Согласно православной традиции, его несли в церковь для освещения. Считалось, что после этого усиливаются его целебные свойства. Но это возможно только в том случае, если искренне верить .

С сегодняшнего дня для православных верующих начинается Успенский пост, один из самых строгих и аскетических. Он длится всего две недели. В это время следует воздерживаться не только в еде, но и ограничить себя в развлечениях.