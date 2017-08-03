Пожар на бульваре Юности

Утро 3 августа для жильцов 36 дома про бульвару Юности выдалось явно не добрым. В домашней одежде, заспанные, у многих на руках – домашние питомцы. Люди, преимущественно женщины и дети выбегали на улицу. Причина такого массового переполоха – пожар на восьмом этаже. Из окон квартиры валит густой дым, спасатели борются с огнем, медики оказывают помощь. А внизу нервно прохаживаются хозяева квартиры. В двушке жила многодетная семья, всего шесть человек. Мать со своими четырьмя детьми и ребенок старшей дочери. Девушка с младшим братом на руках озвучивает свою версию пожара – дети играли на балконе с зажигалкой.

Детская шалость стала – причина пожара и по официальной версии. В пожара огнем повреждено имущество на балконе, в кухне, закопчены стены в квартире.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ