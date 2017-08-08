Подготовка семян, эксбаза «Криничная»

Заготовка семян – один из этапов, от которого зависит качество и количество будущего урожая. Пока комбайнеры трудятся на уборочных, в сушильные комплексы поступает зерновой материал. На какие культуры делают ставку мозырские аграрии, и как сохранить сырье, разбиралась наша съемочная группа.

Погода в нынешнем сезоне не балует постоянством. Но аграрии Мозырского и Наровлянского районов спешат с пользой провести каждый день. Работа кипит не только на полях, но и на зерноочистительных и сушильных комплексах. Ведь именно сюда привозят тот материал, из которого получат в следующем году целые поля. Уже сейчас освободившиеся территории заново вспахивают и засевают культурами, которые взойдут этой осенью. В августе стартует массовый сев рапса. В сентябрьской очереди – озимые зерновые, тритикале и рожь.

Очистка зерна производится в два этапа на специальном оборудовании. Для каждого вида семян – своя отдельная линия. Отборное качество – главное условие для того, чтобы семеноводческая инспекция дала «добро».

Обезопасить посевной материал от инфекций помогает процесс протравливания. В производство зерно запустят только, доведя его до посевных стандартов. А значит оно, должно соответствовать всем регламентированным показателям: быть чистым, в меру влажным, жизнеспособным и не зараженным вредителями и возбудителями болезней. Справиться со всеми этапами подготовки современным аграриями помогает хорошая техника.

На экс-базе «Криничная» семена производят не только для собственных нужд, но и для предприятий всей области. Только для мозырских полей в будущем году понадобится 4780 тонн посевного материала. И 2400 тонн подготовят для Наровлянского района.

Именно на этой территории эксбазы «Криничная» могут сказать, каким будет урожай-2018. От количества высушенного и обработанного здесь зерна зависит, смогут ли сельхозпредприятия района засеять запланированные территории.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ