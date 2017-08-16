По следам областной проверки. Мобильная группа посетила предприятия, к которым ранее были вопросы

В поле зрения мобильной группы Мозырского райисполкома оказались два разнопрофильных предприятия. Межведомственная комиссия побывала у аграриев «Козенки-Агро» и у строителей ДСК. Мониторинг проводился по следам областной проверки. Проверка возможных нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности. Практика подобных выездов будет продолжена еженедельно.