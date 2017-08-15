Пляжный рейд

С начала этого года в Мозырском районе утонули пять человек. Каждый несчастный случай произошел на территориях, не предназначенных для отдыха и купания. Нарушение элементарных правил личной безопасности и потеря внимания – вот причины трагедий. Чтобы предупредить возможные ЧП, регулярно проводятся рейды. Визит людей в форме на стихийный пляж, конечно, не панацея от всех несчастных случаев. Но, возможно, кого-то заставит задуматься. Только за минувшие выходные в области утонуло 4 человека. А вот нетрезвой 43-летней мозырянке, которая решила переплыть Припять и начала тонуть, повезло. Ее вытащили рыбаки, а после передали в руки спасателей-водолазов и медиков. Еще несколько отдыхающий попали под административную ответственность за пьянство в общественном месте. В начале августа эпидемиологи сняли запрет на купание в Припяти. Но что таит большую опасность – инфекционные бактерии, стихийные пляжи или излишняя беспечность? Вопрос риторический. Главное, помнить: спасения утопающих – дело разума самих утопающих.