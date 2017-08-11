Первых тысячников награждали в Мозырском районе

Церемония награждения первых мозырских тысячников проходила в Барбарове максимально быстро, пора уж больно горячая. Погода хорошая, небо безоблачное, а главное—нет дождя. Убирают урожай оперативно, нет времени на формальности, пускай и приятные. Экипаж Александра Кудина и Николая Вратилы –

первый в числе награжденных. Переходящий вымпел, материальная награда и благодарность. Работа комбайнера не из легких. Если погода позволяет, начинают с раннего утра и до позднего вечера. Его напарник Николай в этом году впервые вышел на поле на комбайне и уже успех. По словам парня, он просто продолжает семейную династию. К слому, уборочная компания подходит к логическому завершению. Экипажи идут практически вровень. В целом, Гомельщина по намолоту вторая в республике.

Красные звезды на лобовом стекле комбайна – это не просто элемент сельского тюнинга. Каждая звезда выдается за 100 тысяч намолоченного зерна. Осенью все они суммируются и возвратятся к законным хозяевам уже в денежном эквиваленте. Кроме того победители соревнования традиционно получат премии и ценные подарки.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ