Отдых на пляже для 36-летней мозырянки, которая вступилась за своего мужа, закончился уголовным делом

Компания мозырян весело отдыхала на реке вблизи деревни Лучежевичи. Купались, загорали, пили и фотографировались. Рядом стоял трактор, принадлежащий юридическому лицу. Один из мужчин залез в чужое транспортное средство, чтобы сделать селфи. Женщина-сторож не разделила всеобщего веселья и сделала замечание. Началась словестная перепалка. В ссору вмешалась жена любителя селфи. Конфликт между женщинами проходил в более агрессивной форме. 36-летняя мозырянка, у которой все словестные аргументы закончились, ударила сторожа кулаком в лицо, после чего вся компания поспешила ретироваться: сели в автомобиль и уехали. Пострадавшая вызвала милиционеров. Спустя некоторое время подозреваемая в хулиганстве была задержана. Женщина свою вину признала, говорит, обидно стало за мужа. Согласно санкциям статьи минимальное наказание за данное преступление—это штраф.