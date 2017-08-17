Операция «Мак-2017». Промежуточные итоги

Специальная программа с говорящим названием «Мак» в Мозырском районе традиционно стартует в первый день лета. Главная цель – найти и уничтожить как можно больше наркосодержащих растений. Как на частных подворьях, так и дикорастущие заросли. В поле зрения правоохранителей попадают те, кто использует маковую соломку при изготовлении опия, выращивает коноплю в горшках на собственных подоконниках и хранит так называемую «травку» в карманах. На данный момент уже возбуждено 14 уголовных дел.

Растительные опий и марихуана все также продолжают возглавлять топ-лист предпочтений зависимых мозырян. По статистике, они занимают 80% от всех изымаемых наркотиков. Напомним, что под уголовную ответственность сегодня могут попасть те, кто хранит и продает запрещенные вещества. А также те, кто их употребляет. Комплексные мероприятия специальной программы «Мак-2017» продлятся до 15 сентября.