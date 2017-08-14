Очередная жертва водной стихии на Мозырщине

61-летний пенсионер из Калинковичского района вместе с приятелями приехал порыбачить на Припяти вблизи деревни Костюковичи. Двое его друзей на резиновой лодке отправились на другой берег, мужчина остался один. Видимо, из-за невыносимой жары он решил окунуться, и стал жертвой водной стихии. Берег там крутой и обрывистый. Тело утонувшего рыбака обнаружили спустя несколько дней. Спасатели в очередной раз предупреждают, вода ошибок не прощает. В Мозырском районе с начала сезона произошло 5 несчастных случаев на воде с летальным исходом.