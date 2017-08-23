Областной пленэр «Фарбы Палесся»

Живописное озеро в обрамлении камышей, кувшинки, которые скрывают и одновременно украшают часть водной глади. И все это на фоне вековых деревьев. Солнечный свет, который пытается прорваться сквозь хмурые тучи, создает контраст красок и игру теней. Природа завораживает и вдохновляет, дает силы и энергию.

Передать красоты родного края через собственное видение и настроение. Этюды, которые создают художники на открытом областном пленэре «Фарбы Палесся», красочны и экспрессивны. На творческом мероприятии длиною в девять дней, которое проходило в Лельчицком районе, собрались тринадцать живописцев—учителя художественных отделений школ искусств и преподаватели художественного колледжа.

Пленэр завершится выставкой работ. Кроме того, все участники отдадут по 2 этюда с лельчицкими пейзажами в фонд областной картинной галереи.