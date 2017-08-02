«Никто, кроме нас!». Мозыряне отметили День ВДВ

Отметить 87-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск в Мозыре собрались солдаты, офицеры и ветераны. Вспомнить жаркие страницы истории «летающей гвардии», увидеть боевых товарищей. С мужчинами в тельняшках и голубых беретах пообщалась и наша съемочная группа.

Вся сила и мощь воздушного десанта была продемонстрирована 87 лет на учениях под российским Воронежем. Сегодня традиции воздушно-десантных войск продолжаются. И большинство мужчин, которые утром 2 августа собрались у Кургана Славы, долг Родине отдавали в войсках ВДВ. Отметить праздник собрались те, кто еще в советской армии служил в «горячих точках». И те, кто призывался в белорусскую армию уже в 21-м веке.

«Крылатая пехота», «летающая гвардия», «голубые береты». Разные обозначения, смысл – один. Традиция отмечать 2 августа в Мозыре существует давно. В этот день на улицах города появляются мужчины в тельняшках и голубых беретах. В годы их службы, да и сегодня, о ВДВ говорят: «элита современной армии». Виновники торжества утверждают, бывших десантников не бывает. И силу крепкого мужского братства они проносят через всю жизнь.

В пятой отдельной бригаде специального назначения Андрей служил почти двадцать лет назад. А еще через несколько лет планирует провожать в армию сына. Четвероклассник Ваня с малых лет успел примерить форму десантников. А папа воспитывает в нем настоящего мужчину.

Многочисленные поздравления десантники принимают весь день. Слова признательности в адрес рядовых и офицеров прозвучали на импровизированном митинге у памятного знака воинам-интернационалистам. Его, к слову, установили ровно пять лет назад. Дань памяти тем, кто сложил голову на поле боя, отдали афганцы и ветераны Великой Отечественной войны.

В этом году обошлось без традиционного ритуала – купания в фонтане. Традиционный обряд проигнорировали по единственной причине – фонтаны не работали. Но, не смотря на это, знаменитый девиз, объединяющий не одно поколения десантников, звучал очень мощно – «Никто, кроме нас!». И сегодня десантники – пример для друзей, коллег и будущих защитников.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ