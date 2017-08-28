Ни машины, ни денег! 40-летнего мозырянина следователи подозревают в мошенничестве

40-летний мозырянин приобрел автомобиль у жителя деревни Козенки. Мужчины сошлись на том, что цена Opel, 90 г.в., составила 1 100 долларов. Покупатель обязался выплачивать сумму постепенно. Первый и, как впоследствии оказалось, последний взнос составил 600 руб. Мозырянин без переоформления забрал авто и пропал. Бывший хозяин машины обратился в правоохранительные органы. Мошенник отдал чужой автомобиль за свои долги. Оказалось, мозырянин такую схему купли-продажи проводил не единожды.