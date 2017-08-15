Неприродная аномалия. Представители ДСК принесли извинения жильцам домов по бульвару Юности за дождь из солидола

Вечерняя прогулка для детворы дома №54 по бульвару Юности закончилась массовым купанием в ванной. Взрослых ждала большая стирка. А автовладельцев еще и мойка машин. О возникшей проблеме взволнованные жильцы сообщили на горячую линию телеканала «Мозырь».

Позже выяснилось, дождь из солидола на двор лился со стройплощадки. Накануне в грузоподъемном кране была произведена замена деталей. Делалось это в целях безопасности: ведь обрыв каната и падение огромной плиты могли бы привести к человеческим жертвам. Чтобы стабилизировать ситуацию с оборудованием, понадобится один-два дня. На ответственном за стройку предприятии извинились перед жильцами многоэтажки.