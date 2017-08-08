На школьный шопинг – в «Надэкс»

Школьная форма в Беларуси – норма не обязательная. Но Министерство образование ежегодно рекомендует родителям и ученикам обратить внимание на сдержанный стиль. Как выполнить рекомендации и при этом не забыть о красоте, знают на Мозырской швейной фабрике «Надэкс».

Вписаться в школьный дресс-код – задача непростая для учеников и их родителей. Четких требований к внешнему виду школьников нет. Но существует обязательное условие – деловой стиль. С цветовой гаммой, моделями и формами экспериментируют на мозырской швейной фабрике «Надэкс».

«Надэкс» смело можно назвать флагманом полесского легпрома. Быть «на шаг впереди» — важное требование современности. Поэтому о создании коллекции дизайнеры предприятия задумываются за год до старта продаж.

Разнообразие в ряд классических рубашек и блузок вносят при помощи отделки и деталей. Тренд этого сезона – функциональность. Дети оценивают, в первую очередь, красоту моделей. Родители – качество материала, его способность долго держать вид и форму. Выбрать, примерить и оценить в полной мере всю школьную коллекцию «Надэкса» можно в фирменных магазинах.

На школьном шопинге традиционно лидируют товары с наилучшим сочетанием – цена, качество, практичность. Поэтому рубашки и блузки мозырского производителя пользуются хорошим спросом. В этом году покупателям предложили бонус – специальные купоны, которые можно вырезать в районной газете или получить в магазине «Канцтовары» на площади Ленина. Они дают скидку 10% на одежду детских серий «Озорник» и «Модница».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ