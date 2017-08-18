На пожаре погибла пенсионерка

Сообщение о том, что в деревне Иванковщина горит жилой дом, поступило 16 августа после часа ночи. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС. По прибытии первых отделений спасателей, кровля дома уже была объята огнем. На улице находился мужчина. По его словам в доме осталась его сожительница. Впоследствии при проведении разведки в одной из комнат на полу была обнаружена хозяйка дома. К сожалению, женщина, 1954 года рождения, к этому моменту была уже мертва. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.