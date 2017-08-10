Сельчанам должно быть доступны все блага цивилизации. Стереть разницу между городом и деревней – задачи районным властей. Возможность трудиться, учиться, покупать продукты и получать качественные медпомощь. На базе Слободского сельсовета прошел День сельсовета. В рамках выездного мероприятия представители районной власти, руководители предприятий и организаций посетили сельские населенные пункты и воочию посмотрели, как обстоят дела с инфраструктурой и благоустройством на местах.
Мозырский район как единое целое. Сельчане должны быть не обделены вниманием. В рамках выездного мероприятия депутаты, представители районной администрации, предприятий и организаций посетили слободской сельсовет, побывали как в населенных пунктах, так и на производстве сельхозпродукции. Молочно-товарная ферма Слободского имени Ленина была построена в 2012 году. Чтобы создать современное и рентабельное сельхозпредприятие потребовались немалые кредиты, процентные нагрузки весьма высокие, выплачивать их еще годы. Но руководить Юрий Боженков ни о чем не жалеет, ведь без внешних финансовых вливаний развитие просто невозможно.
Здесь планируют развиваться и дальше. И ставка не только на молоко, но и на мясо, и на зерно. Товар ходовой во все времена, но жесткая конкуренция и экономические реалии расслабиться не дают. Последняя тенденция – оптимизация. На предприятии говорят, что проведут ее так, чтобы не пострадали работники.
Узнать, чем живет село. Какие достижения, какие проблемы. Для этого и проводится День сельского совета.
Принимающая сторона всегда волнуется. Ведь внушительная делегация из города приезжает не на обзорную экскурсию, вникают во все нюансы. Такого рода взаимодействие полезно.
В Моисеевском лесничестве гостей встречают уверенно. Это одно из лучших подразделений в своей структуре. Жалоба, конечно, есть. Но вряд ли ее решить даже на уровне районных властей. Нашествие жуков-короедов для деревьев – это как чума для людей. Беспощадно и быстро уничтожаются многолетние посевы. Приходится проводить дополнительную вырубку. Смертельно больные деревья спилят, а спустя время здесь высадят новые.
Почетный и потомственный лесничий Федор Николаевич Дудко в профессии без малого 40 лет. За эти годы сделал многое, но одну задумку начал воплощать сравнительно недавно. Мечта лесничего – на территории административного здания посадить фруктовый сад. Высаженные стройными рядами соседствуют саженцы яблони, черешни и абрикосов. Николай Федорович говорит, когда на возмужавших деревьях появятся плоды, это будет знак, что можно спокойно отправлять на заслуженный отдых.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
На базе Слободского сельсовета прошел День сельсовета
Сельчанам должно быть доступны все блага цивилизации. Стереть разницу между городом и деревней – задачи районным властей. Возможность трудиться, учиться, покупать продукты и получать качественные медпомощь. На базе Слободского сельсовета прошел День сельсовета. В рамках выездного мероприятия представители районной власти, руководители предприятий и организаций посетили сельские населенные пункты и воочию посмотрели, как обстоят дела с инфраструктурой и благоустройством на местах.