Сельчанам должно быть доступны все блага цивилизации. Стереть разницу между городом и деревней – задачи районным властей. Возможность трудиться, учиться, покупать продукты и получать качественные медпомощь. На базе Слободского сельсовета прошел День сельсовета. В рамках выездного мероприятия представители районной власти, руководители предприятий и организаций посетили сельские населенные пункты и воочию посмотрели, как обстоят дела с инфраструктурой и благоустройством на местах.

Мозырский район как единое целое. Сельчане должны быть не обделены вниманием. В рамках выездного мероприятия депутаты, представители районной администрации, предприятий и организаций посетили слободской сельсовет, побывали как в населенных пунктах, так и на производстве сельхозпродукции. Молочно-товарная ферма Слободского имени Ленина была построена в 2012 году. Чтобы создать современное и рентабельное сельхозпредприятие потребовались немалые кредиты, процентные нагрузки весьма высокие, выплачивать их еще годы. Но руководить Юрий Боженков ни о чем не жалеет, ведь без внешних финансовых вливаний развитие просто невозможно.

Здесь планируют развиваться и дальше. И ставка не только на молоко, но и на мясо, и на зерно. Товар ходовой во все времена, но жесткая конкуренция и экономические реалии расслабиться не дают. Последняя тенденция – оптимизация. На предприятии говорят, что проведут ее так, чтобы не пострадали работники.

Узнать, чем живет село. Какие достижения, какие проблемы. Для этого и проводится День сельского совета.

Принимающая сторона всегда волнуется. Ведь внушительная делегация из города приезжает не на обзорную экскурсию, вникают во все нюансы. Такого рода взаимодействие полезно.

В Моисеевском лесничестве гостей встречают уверенно. Это одно из лучших подразделений в своей структуре. Жалоба, конечно, есть. Но вряд ли ее решить даже на уровне районных властей. Нашествие жуков-короедов для деревьев – это как чума для людей. Беспощадно и быстро уничтожаются многолетние посевы. Приходится проводить дополнительную вырубку. Смертельно больные деревья спилят, а спустя время здесь высадят новые.

Почетный и потомственный лесничий Федор Николаевич Дудко в профессии без малого 40 лет. За эти годы сделал многое, но одну задумку начал воплощать сравнительно недавно. Мечта лесничего – на территории административного здания посадить фруктовый сад. Высаженные стройными рядами соседствуют саженцы яблони, черешни и абрикосов. Николай Федорович говорит, когда на возмужавших деревьях появятся плоды, это будет знак, что можно спокойно отправлять на заслуженный отдых.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ