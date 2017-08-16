Мозырянин за два месяца 7 раз попался правоохранителям, когда пребывал в состоянии токсического опьянения

7 раз в течение только двух месяцев 22-летний мозырянин попался сотрудникам правоохранительных органов, когда пребывал в состоянии эйфории. То на неадекватного молодого человека, разгуливавшего по улицам, обратят внимание милиционеры, то правоохранителей вызывают недовольные местные жители. При себе у парня всегда был «токсикоманский набор»—пакет и тюбик бюджетного клея. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Мозырянин пристрастился к токсикомании еще подростком. Сейчас в 22 года помимо вдыхания клея его ничего не интересует: молодой человек нигде не работает и не учится. Кроме привлечения к ответственности будет рассматриваться вопрос о принудительном лечении. Правоохранители в очередной раз напоминают: нахождение на рабочем месте или в общественном месте в состоянии опьянения чревато.