Мозырский Красный Крест спешит на помощь аграриям. В жаркие летние дни волонтеры организации выезжают на поля, чтобы раздать комбайнерам питьевую воду.

Уборочная страда на полях района – в самом разгаре. Когда на улице +35, урожай выспевает, конечно, быстрее: колосовые и кукуруза активно тянутся к солнцу. Но вот работать в таких экстремальных условиях может не каждый. Охладить жизнь комбайнеров в жару спешат волонтеры Красного Креста.

Вместе с бутылкой воды труженики полей получают буклеты. Знать правила безопасности в условиях высокой температуры необходимо каждому. Говорят о важности соблюдения питьевого режима, предлагают медицинские консультации по оказанию первой помощи.

Подобные акции сегодня проходят по всей области в рамках региональной кампании «Внимание – жара». Среди основных целей – обучение правилам безопасности, профилактика травматизма. Инициаторов водной акции комбайнеры встречают с улыбкой, и дружно говорят «Спасибо!». При такой погоде даже один глоток холодной воды становится спасением.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ