Мозырский Красный Крест спешит на помощь аграриям. В жаркие летние дни волонтеры организации выезжают на поля, чтобы раздать комбайнерам питьевую воду.
Уборочная страда на полях района – в самом разгаре. Когда на улице +35, урожай выспевает, конечно, быстрее: колосовые и кукуруза активно тянутся к солнцу. Но вот работать в таких экстремальных условиях может не каждый. Охладить жизнь комбайнеров в жару спешат волонтеры Красного Креста.
Вместе с бутылкой воды труженики полей получают буклеты. Знать правила безопасности в условиях высокой температуры необходимо каждому. Говорят о важности соблюдения питьевого режима, предлагают медицинские консультации по оказанию первой помощи.
Подобные акции сегодня проходят по всей области в рамках региональной кампании «Внимание – жара». Среди основных целей – обучение правилам безопасности, профилактика травматизма. Инициаторов водной акции комбайнеры встречают с улыбкой, и дружно говорят «Спасибо!». При такой погоде даже один глоток холодной воды становится спасением.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Мозырский Красный Крест спешит на помощь аграриям
Мозырский Красный Крест спешит на помощь аграриям. В жаркие летние дни волонтеры организации выезжают на поля, чтобы раздать комбайнерам питьевую воду.