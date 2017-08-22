Мозырские депутаты обсудили исполнение всем известной Директивы №1

В мирное время гибнут люди. На работе, в результате дорожно-транспортных происшествий, тонут на водоемах, задыхаются угарным газом. Причем, причина, как правило — беспечность и халатность. Сделать все возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи и трагедии—задачи районных властей.

Вопросы охраны труда, обстоятельства и причины несчастных случаев на производстве регулярно и подробно рассматриваются на заседаниях различного уровня. Мобильные группы, в составе которых представители различных структур и организаций, посещают предприятия и объекты, чтобы воочию увидеть, как обстоят дела на местах. С начала года мобильные группы осуществили 46 выездов, посетили более 80 предприятий и выявили почти 130 нарушений. Кстати, специалисты отмечают положительную динамику—снижение количество случаев производственного травматизма. Но анализ показывает, основные причины из года в год остаются те же— нарушение производственной дисциплины, несоблюдение правил и норм по охране труда, личная неосторожность пострадавших, невыполнение руководителями своих должностных обязанностей, а также банальное пьянство. Если мобильные группы посещают целые предприятия, то дома мозырян, которые относятся к группам риска, обследуют смотровые комиссии. Многодетные, пожилые, одинокие, инвалиды. Установка автономных пожарных извещателей, проверка газового и печного оборудования, да и в целом, бытовые условия. Задачи смотровых комиссий—мотивировать мозырян более трепетно относиться к собственной безопасности.