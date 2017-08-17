Молодежный лагерь под открытым небом

Любить, дружить, общаться, уметь делиться и сопереживать.

Воспитание на основе христианских заповедей не посредством скучных лекций, а через игры, танцы и песни. Причем, волонтеры общественного движения «Право на жизнь» смогли в один лишь день работы школьного лагеря вместить многое, как в плане активной деятельности, так и в смысловом наполнении. Нет—вредным привычкам, да—здоровому образу жизни. Чистота тела и души. Только в этом случае может быть гармония. О том, что такое зависимость, многие волонтеры знают не понаслышке. Поэтому их истории для ребят звучат убедительно.

Насыщенный красочный день под открытым небом, нестандартные игры и викторины. Воспитанникам детского дома и социально-педагогического центра было время и по-детски порезвиться, и задуматься о весьма серьезных вещах.

Проведение лагерей для подростков, которые попали на учет к правоохранителям, для деток, которые в силу обстоятельств лишены родительской опеки, стало традиционным мероприятием для неравнодушных активистов. И эту традицию они обязательно продолжат. Масштабный молодежный проект, который реализуется на базе Михалковской Рудни, носит название «Ветер перемен». Волонтеры верят, положительные изменения в детском сознании обязательно будут.